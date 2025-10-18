¡Recapturados! Caen otros dos fugados de Fraijanes II

-

Las capturas se realizaron en Huehuetenango.

Este sábado 18 de octubre, a través de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión y con el apoyo de investigadores de DIPANDA, se realizaron distintos allanamientos en el departamento de Huehuetenango, donde se logró la recaptura de dos de los 20 reos fugados de Fraijanes II.

Los capturados fueron identificados como Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Mounstro".

El pasado 13 de octubre se reportó la recaptura del primero de los fugados, Byron Eduardo Fajardo Revolorio conocido como "Black Demon",

Se recapturan a 3 de los 20 pandilleros evadidos en Fraijanes II. (Foto: PNC)

Las fuerzas de seguridad informaron que los fugitivos fueron trasladados nuevamente al centro penitenciario bajo estrictas medidas de seguridad, mientras el Ministerio Público continúa investigando un posible caso de corrupción dentro del Sistema Penitenciario.