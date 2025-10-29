Conductora que arrastró a PMT, denunció a la agente por abuso de autoridad

-

El abogado Alejandro Arriaza, defensor de la conductora ligada a proceso por el reciente incidente vial en Zona 9, informó sobre una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes contra la agente Katherin Hernández de la PMT, quien fue arrastrada por el vehículo.

Este miércoles 29 de octubre, el abogado Alejandro Arriaza, defensor de la conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, de 33 años, informó que presentará una denuncia por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y lesiones.

Señalamiento en contra de la agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Katherin Hernández, quien resultó con heridas tras ser arrastrada varios metros por el vehículo que conducía Ángel Menéndez el pasado 27 de octubre en zona 9.

Arriaza indicó a Soy502 que la audiencia ante el equipo uno de desjudicialización será el jueves 30 de octubre a las 10:00 horas. Además, confirmó que su representada atraviesa un embarazo de 21 semanas.

Conductora ligada a proceso

Un día antes de conocerse esta denuncia, Ángel Menéndez fue ligada a proceso penal por el delito de atentado contra una agente de la PMT en la Zona 9, luego de que el juez reclasificara el cargo inicial de lesiones leves. Aunque enfrentará proceso penal, el juez le otorgó medidas sustitutivas, entre ellas el arresto domiciliario.

La conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrentará proceso penal por el delito de atentado contra una agente PMT en la Zona 9, La audiencia clave de etapa intermedia, que definirá si el caso pasa a juicio, fue programada para el 16 de marzo de 2026.

Por su parte, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, señaló que todas las partes tienen derecho a presentar las denuncias que consideren pertinentes y que la institución está comprometida en aportar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.

Marilyn de 33 años fue capturada cuando pretendía huir después de agredir a la agente PMT. (Foto: PNC)

Asimismo, Montejo agregó que en la actualidad se registran múltiples incidentes de conductas violentas e irracionales en la vía pública, lo que pone en riesgo a los usuarios.

“ A nivel general muchas personas están actuando de manera ilógica de manera violenta e irracional poniendo en peligro a todos los usuarios esto en total abuso la acción del estado de emoción violenta ” Amilcar Montejo, director de comunicación Emetra

Además, enfatizó la importancia de actuar con criterio y prudencia en estos casos y manifestó la disposición de la institución para colaborar con las investigaciones, con el objetivo de que el caso de agresión contra la agente no quede impune.