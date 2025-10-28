Juez reclasifica delito: conductora enfrentará proceso por atentado contra agente PMT

-

La conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrentará proceso penal por el delito de atentado contra una agente PMT en la Zona 9, luego de que un juez reclasificara el cargo original de lesiones leves. Pese a ser ligada a proceso, se le otorgaron medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario.

El Juzgado de Paz Penal resolvió este martes 28 de octubre que Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrentará proceso penal por el delito de atentado.

Su captura se realizó inicialmente por lesiones leves, luego del accidente en contra de una agente PMT en zona 9 capitalina, sin embargo, durante la audiencia el cargo fue reclasificado a uno de mayor gravedad.

La agente PMT Katherin Hernández, llegó a la Torre de Tribunales para la audiencia en el Juzgado de Turno luego de ser arrollada por una conductora en zona 9 el 27 de octubre.

Además, el juez otorgó medidas sustitutivas a la sindicada, entre ellas arresto domiciliario sin vigilancia policial y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público (MP) para registro biométrico.

Marylin de 33 años fue capturada cuando pretendía huir después de agredir a la agente PMT.

Sobre el caso el MP cuenta con un plazo de cuatro meses para continuar la investigación y presentar los resultados.

Asimismo, la audiencia de etapa intermedia, en la que se decidirá si el caso pasa a juicio, fue programada para el 16 de marzo de 2026.

Antecedentes del caso

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, una agente de tránsito solicitó a la conductora retroceder su vehículo para permitir el paso peatonal.

Sin embargo, la conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, se negó y, cuando la agente se interpuso para imponerle una sanción, el vehículo avanzó y la arrastró varios metros.

Posteriormente, al detenerse, la agente intentó abrir la puerta del automóvil, pero la conductora escapó del lugar.

La Municipalidad de Guatemala se pronuncia por el incidente donde una agente PMT fue atropellada por una conductora en zona 9.



El caso se viralizó rápidamente en redes sociales a través de videos difundidos.

(Imagen: captura de pantalla)

La Municipalidad de Guatemala condenó el incidente, brindando apoyo institucional y legal a la agente agredida.

Inicialmente, la conductora fue aprehendida por lesiones leves, pero la gravedad del acto motivó la posterior reclasificación a delito de atentado.

