Juez reclasifica delito: conductora enfrentará proceso por atentado contra agente PMT

La conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrentará proceso penal por el delito de atentado contra una agente PMT en la Zona 9, luego de que un juez reclasificara el cargo original de lesiones leves. Pese a ser ligada a proceso, se le otorgaron medidas sustitutivas, incluyendo arresto domiciliario.
El Juzgado de Paz Penal resolvió este martes 28 de octubre que Marilyn Gabriela Ángel Menéndez enfrentará proceso penal por el delito de atentado.
Su captura se realizó inicialmente por lesiones leves, luego del accidente en contra de una agente PMT en zona 9 capitalina, sin embargo, durante la audiencia el cargo fue reclasificado a uno de mayor gravedad.
Además, el juez otorgó medidas sustitutivas a la sindicada, entre ellas arresto domiciliario sin vigilancia policial y la obligación de presentarse una vez al mes ante el Ministerio Público (MP) para registro biométrico.
Sobre el caso el MP cuenta con un plazo de cuatro meses para continuar la investigación y presentar los resultados.
Asimismo, la audiencia de etapa intermedia, en la que se decidirá si el caso pasa a juicio, fue programada para el 16 de marzo de 2026.
Antecedentes del caso
De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, una agente de tránsito solicitó a la conductora retroceder su vehículo para permitir el paso peatonal.
Sin embargo, la conductora Marilyn Gabriela Ángel Menéndez, se negó y, cuando la agente se interpuso para imponerle una sanción, el vehículo avanzó y la arrastró varios metros.
Posteriormente, al detenerse, la agente intentó abrir la puerta del automóvil, pero la conductora escapó del lugar.
El caso se viralizó rápidamente en redes sociales a través de videos difundidos.
La Municipalidad de Guatemala condenó el incidente, brindando apoyo institucional y legal a la agente agredida.
Inicialmente, la conductora fue aprehendida por lesiones leves, pero la gravedad del acto motivó la posterior reclasificación a delito de atentado.