Russell gana en Singapur y McLaren se corona en el mundial de equipos

El piloto de Mercedes George Russell se impuso este domingo en el Gran Premio de Singapur, por delante de Max Verstappen y de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, que con este resultado aseguran el título de constructores para la escudería británica.

En la lucha por el título de pilotos, el australiano Piastri se mantiene como líder del campeonato con 22 puntos de ventaja sobre su compañero británico Norris y 63 sobre Verstappen, cuando quedan cinco pruebas para el final.

Es el décimo título de constructores para McLaren, que revalida así el obtenido ya en 2024, confirmándose como el mejor coche de la parrilla en la actualidad.

En una salida extraordinaria, Norris, que partía quinto, ganó dos plazas, adelantando incluso a su compañero Piastri en una maniobra arriesgada que podría haber acabado con uno de los McLaren o los dos fuera de la carrera, mientras que Russell no tuvo problemas para conservar la primera plaza, por delante de Verstappen.

Piastri se quejó por radio de la maniobra de Norris, que para no tocarse con Verstappen a la entrada de la segunda curva, echó al australiano hacia el muro y lo aprovechó para adelantarle. "No es justo. ¿No molesta que Lando me saque de la pista?", reaccionó el líder del Mundial.

"Como se puede ver, les estamos permitiendo competir. Fue un poco más tenso, pero compiten duro, compiten limpio, compiten para ganar", trató de contemporizar Brown tras la carrera.

Lejos de esa lucha fratricida, Russell aprovechó la falta de tráfico por delante para abrir hueco sobre Vertappen: dos segundos en solo cuatro vueltas, ventaja que ya había triplicado ocho giros después.

Las posiciones delante se mantuvieron hasta el final y el interés se centró en la lucha por los puntos: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (pese a que los mecánicos de Aston Martin no acertaron en la primera parada en boxes), Lewis Hamilton (Ferrari) Oliver Bearman (Haas) y Carlos Sainz, con una magnífica remontada con su Williams, completaron el Top 10.

Hamilton, que tuvo un problema con los frenos, cruzó la bandera de cuadros en séptima posición, pero fue sancionado después de la carrera con cinco segundos por exceder los límites de pista. Tras esta decisión, Alonso terminó séptimo y el inglés octavo.