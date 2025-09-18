Versión Impresa
Limpia y Verde junto a la PMT liberan obstáculos ocasionados por las lluvias

  • Por Geber Osorio
17 de septiembre de 2025, 21:39
Elementos municipales liberan pasos vehiculares. (Foto: Ricardo Quiñónez)

Varios árboles cayeron en la ciudad de Guatemala y Boca del Monte.

El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, indicó que se trabaja en la limpieza en la capital y municipios vecinos.

Esto luego de los derrumbes y la caída de árboles provocados por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. 

Equipo de Limpia y Verde colabora en limpieza y liberación de paso vehicular. (Foto: Ricardo Quiñónez)
Dichas emergencias están siendo atendidas por el equipo de Limpia y Verde, en conjunto con personal de la Municipalidad de Guatemala.

Dichos elementos "permanecen en el terreno liberando las vías y apoyando la movilidad", explicó el jefe edil, en una publicación. 

