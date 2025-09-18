Limpia y Verde junto a la PMT liberan obstáculos ocasionados por las lluvias

Varios árboles cayeron en la ciudad de Guatemala y Boca del Monte.
El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, indicó que se trabaja en la limpieza en la capital y municipios vecinos.
Esto luego de los derrumbes y la caída de árboles provocados por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas.
Dichas emergencias están siendo atendidas por el equipo de Limpia y Verde, en conjunto con personal de la Municipalidad de Guatemala.
Dichos elementos "permanecen en el terreno liberando las vías y apoyando la movilidad", explicó el jefe edil, en una publicación.