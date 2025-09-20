Versión Impresa
Derrumbe bloquea el paso en San Vicente Pacaya, Escuintla (video)

  • Por Jessica González
20 de septiembre de 2025, 09:13
Las intensas lluvias han causado varios derrumbes. (Foto: Conred)

Las intensas lluvias han causado varios derrumbes. (Foto: Conred)

El derrumbe bloqueó el paso en ambos sentidos de la carretera.

Un gran derrumbe se registró esta mañana de sábado 20 de septiembre a la altura del kilómetro 44, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla.

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en estas últimas horas, un volcán de tierra se deslizó, cayendo sobre la carretera y bloqueando el paso. 

Conred acciona

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirmó que ya están habilitando un carril, esto luego de realizar acciones de limpieza por parte del personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Vicente Pacaya.

El paso ya está siendo regulado en el sector. 

(Foto: Conred)
(Foto: Conred)

(Foto: Conred)
(Foto: Conred)

