Derrumbe bloquea el paso en San Vicente Pacaya, Escuintla (video)

El derrumbe bloqueó el paso en ambos sentidos de la carretera.
OTRAS NOTICIAS: Tragedia en Alta Verapaz: madre e hijas mueren por deslizamiento de tierra
Un gran derrumbe se registró esta mañana de sábado 20 de septiembre a la altura del kilómetro 44, jurisdicción de San Vicente Pacaya, Escuintla.
Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en estas últimas horas, un volcán de tierra se deslizó, cayendo sobre la carretera y bloqueando el paso.
Conred acciona
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirmó que ya están habilitando un carril, esto luego de realizar acciones de limpieza por parte del personal de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Vicente Pacaya.
El paso ya está siendo regulado en el sector.