Derrumbe en Boca del Monte obstruye carril hacia la ciudad

Autoridades recomiendan conducir con precaución sobre el pavimento resbaladizo por las lluvias en el sector.
Un deslave ocurrido la madrugada de este martes en el kilómetro 19.3, en el sector conocido como las Cinco Vueltas de Villa Canales, obstruyó el carril con dirección a la Ciudad Capital.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales reportó que personal municipal y agentes de tránsito se desplazaron al lugar para realizar labores de limpieza y habilitar el paso lo antes posible.
Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, debido a que el asfalto se mantiene mojado y resbaladizo por las lluvias registradas en las últimas horas.
Además, recomendaron reducir la velocidad y atender las indicaciones de los agentes para evitar accidentes en la zona.