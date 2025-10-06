Socavamiento en Zacapa y aumento de lluvias intensifican daños en el país

-

En una semana más de 4,600 personas resultaron afectadas y se mantienen labores de respuesta y monitoreo por parte de Conred.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre un nuevo socavamiento en Río Hondo, Zacapa, ocurrido en el kilómetro 134 de la ruta CA-9 Norte, en la aldea Casas de Pinto.

Al respecto, las autoridades reportaron que se han realizado trabajos de evaluación y limpieza, además, mantienen vigilancia constante en la zona y coordinan acciones de respuesta ante posibles riesgos.

Emergencias por lluvias

Durante la última semana, la cantidad de personas afectadas por la temporada de lluvias aumentó de forma significativa. Según datos oficiales, el número de damnificados pasó de 33,934 a 38,625, lo que representa un incremento de 4,691 personas entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

En lo que va del año, las precipitaciones han provocado 3,323 emergencias en todo el país, principalmente por inundaciones, socavamientos, derrumbes y crecidas de ríos. Estas últimas han causado la mayoría de los fallecimientos registrados, con un total de 55 personas muertas, más de 35 de ellas arrastradas por corrientes en distintas regiones.

Las lluvias también han ocasionado evacuaciones en varios departamentos. En Suchitepéquez, el desbordamiento simultáneo de los ríos Sis e Icán afectó la Línea B-14, donde al menos 25 viviendas quedaron deshabitadas y sus ocupantes fueron trasladados a albergues o casas de familiares.

Horas antes, en Masagua, Escuintla, otras viviendas sufrieron daños por la crecida del río Guacalate.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y piden a la población atender las recomendaciones para reducir riesgos ante el incremento de las lluvias.