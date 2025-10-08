Derrumbe CAES: caninos que ayudan en búsqueda de persona soterrada reciben grooming

Al menos cuatro binomios caninos han participado en la operación de rescate de la persona que habría quedado soterrada por un derrumbe ocurrido en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador.

Este martes, después de seis horas de intensa búsqueda, los perros lograron localizar dos puntos de interés que ofrecen altas posibilidad de encontrar al hombre desaparecido.

Durante seis horas de búsqueda ya se identificó un punto de probable localización de persona soterrada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Posteriormente, los perros de rescate que pertenecen a la brigada especial de los Bomberos Voluntarios, recibieron un grooming, el cual es un servicio de aseo completo para mascotas.

Con esto, se logró que tuvieran un descanso y una relajación luego de los trabajos realizados este día tras el intento de localización del guardia de seguridad que hasta el momento no ha sido hallado.

Se tiene previsto que este miércoles 8 de octubre se reanuden las labores de limpieza y búsqueda en el área del derrumbe, donde el paso vehicular sigue inhabilitado.

Este miércoles continuarán apoyando en la búsqueda de la persona soterrada. (Foto: Bomberos Voluntarios)