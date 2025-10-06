-

Autoridades confirmaron que hay una persona soterrada en el lugar.

Esta madrugada de lunes 6 de octubre, muchos guatemaltecos que circulaban por el kilómetro 24 de la carreta a El Salvador, fueron sorprendidos por un derrumbe de gran magnitud.

Esta tragedia causó el cierre total de las cuatro vías, en ambos sentidos, haciendo que muchos se quedaran varados en el lugar.

Durante los trabajos de limpieza, las autoridades confirmaron que hay una persona soterrada tras el derrumbe.

Esto hizo que un equipo especial llegara acompañado de varios perros de rescate, quienes ya fueron puestos a trabajar en el área.

Perros de rescate llegan al área del derrumbe en carretera a El Salvador. Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/yRSEBPKRRR — Soy 502 (@soy_502) October 6, 2025

Transeúntes atascados

El bloqueo del paso hizo que muchas personas que iban a pie o en bus, se pasaran entre el logo y la tierra con el fin de llegar a sus lugares de trabajo en la ciudad capital.

Algunas imágenes muestran como entre transeúntes y autoridades se ayudaron para poder pasar.

Debido a esto, un establecimiento habilitó el paso para que quienes desearan pasar por sus instalaciones, pudieran hacerlo.

Una situación alarmante

Esta situación refleja cómo muchos guatemaltecos necesitan movilizarse hacia la ciudad debido al desempleo y deciden arriesgarse con el único fin de cumplir con su trabajo.

Y esta misma falta de oportunidades genera más tránsito en los puntos que dirigen hacia el centro de la capital.