Colocan contenedores como barrera de protección en el km. 24

Esto se hará con el fin de proteger a brigadistas que trabajan en el derrumbe del pasado lunes 6 de octubre.
Durante esta mañana de sábado 11 de octubre, se han movilizado varios contenedores, los cuales servirán como barrera de protección tras el derrumbe ocurrido en el km. 24 de carretera a El Salvador, sector Joya de Oro, municipio de Fraijanes, así lo informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres en Guatemala (CONRED)
Las labores ante el derrumbe se han visto obstaculizadas por las lluvias persistentes desde el día del incidente.
Ministerio Público investiga
El Ministerio Público (MP) informó que ya se realizaron diligencias en donde se originó el derrumbe.
Dichos operativos se llevaron a cabo por medio de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en coordinación con el fiscal regional metropolitano, según comentó el MP.