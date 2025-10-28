Aplican tecnología láser en el km. 24 para evitar derrumbes

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) continúa las obras de mitigación y refuerzo vial en el Km 24 Carretera a El Salvador, esto tras el derrumbe de grandes proporciones ocurrido el 6 de octubre.
OTRAS NOTICIAS: ¿Qué falta para habilitar el paso por completo en el km.24?
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) continúa trabajando en el kilómetro 24 de la CA-1 Oriente, Carretera a El Salvador, luego del derrumbe de grandes proporciones ocurrido el pasado 6 de octubre, que bloqueó el paso en ambas direcciones.
Para ello, la Unidad de Conservación Vial (Covial) inició una serie de estudios técnicos que permitirán determinar cómo está el terreno y qué tipo de trabajos deben realizarse para reforzarlo y evitar otro deslizamiento.
La primera fase inició con un levantamiento topográfico mediante un dron equipado con sensores LiDAR.
Este tipo de tecnología envía pulsos de luz láser hacia el suelo, midiendo el tiempo que tardan en regresar. De esta forma, se crea un mapa tridimensional del terreno, lo que ayuda a identificar con exactitud las zonas de riesgo.
Más adelante se sumarán estudios de geofísica, que incluirán una especie de "radiografía del suelo", para verificar qué tipo de material hay debajo del suelo y qué tan firme está.
Dichos estudios se extenderán al terreno privado ubicado a la par, pues la estabilidad del terreno abarca toda la ladera.