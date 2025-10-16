¿Qué falta para habilitar el paso por completo en el km.24? (video)

-

Uno de los carriles ya está habilitado, mientras se realizan labores de bacheo en el otro.

A partir de este jueves 16 de octubre, dos carriles con dirección a la ciudad fueron habilitados en el km. 24 de carretera a El Salvador.

Sin embargo, solo uno de los carriles está funcionando, pues en el otro se realizan trabajos de bacheo.

José Juan Istupe, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), afirmó que en el lugar se están haciendo intervenciones cada cierto tiempo para que el tráfico circule sin problema.

"Hoy por la madruga se dio paso en dos carriles, que vienen de sur a norte, en la entrada de Santa Rosa a Guatemala. En uno de ellos se están realizando trabajos de prevención y bacheo", dijo.

⚠️⏩ En el km 24.5 de la CA-1 oriente, junto a @ProvialOficial y a la PMT de Fraijanes, se coordina un carril de circulación; mientras se realizan labores de bacheo, para habilitar el paso por los dos carriles. ‍♂️‍♂️#MantenimientoQueConecta#ElPuebloDignoEsPrimero pic.twitter.com/e3HpknRlkN — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) October 16, 2025

¿Qué falta para habilitar el paso por completo?

El funcionario informó que aún no hay fecha para abrir el paso por completo, pues deben hacerse estudios técnicos más completos.

"Cuando ya estemos con el carril de norte a sur y de sur a norte, haremos estudios técnicos, pues además de la remoción del lodo, limpieza de drenajes y la colocación de la borda preventiva con los contenedores, hay que hacer una intervención total", afirmó.