Así trabajan en derrumbe ocurrido en Colinas de Monte María, Villa Nueva (video)

Un derrumbe de grandes proporciones obstaculiza el paso.
Agente de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) fueron alertados sobre un deslizamiento de tierra de grandes proporciones que ocurrió en el ingreso a Colinas de Monte María sur, zona 7 de Villa Nueva.
El incidente ocasionó daños en un poste y en todo el tendido eléctrico del sector.
Agentes de tránsito ya coordinan el paso por el lugar.
Un equipo con maquinaria pesada ya trabaja en la zona para remover la tierra y habilitar el paso.
