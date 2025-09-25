Anuncian cierres temporales hacia Boca del Monte por lluvias y trabajos de limpieza

-

Autoridades municipales cerraron el paso en el kilómetro 11.5 por derrumbe que pone en riesgo a más de 175 mil vehículos.

El alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, informó que se realizará el cierre temporal de los carriles en ambos sentidos sobre el kilómetro 11.5 de la avenida Hincapié

La decisión fue tomada como medida preventiva por el riesgo del colapso del talud durante la temporada de lluvias, tras el deslave del pasado martes 23 de septiembre.

Los trabajos de limpieza del sábado se realizarán en el área afectada debido al riesgo de colapso del talud. (Foto: PMT Villa Canales)

Cierres en ambos carriles

Rivera explicó que el cierre se aplicará en el momento en que inicie la lluvia, según los pronósticos previstos será a partir de las 4:00 de la tarde.

Los cierres están programados para este jueves 25 y viernes 26 de septiembre a las 4:00 de la tarde, y el sábado a partir de las 7:30 de la mañana, para realizar trabajos de limpieza para reducir el riesgo de colapso.

Rutas Alternas

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales recomendó a los automovilistas estar atentos a las actualizaciones sobre la habilitación del paso. Como rutas alternas sugirió la avenida Petapa, la carretera a El Salvador y el paso por la vía privada VAS.

Rivera adelantó que, dependiendo de las condiciones climáticas, también se prevén cierres el lunes y martes a partir de las 4:00 de la tarde, por lo que llamó a la población a mantenerse informada.

Los cierres viales están sujetas a las inclemencias del clima indicó el alcalde. (Foto: PMT Villa Canales)

El alcalde enfatizó que los cierres viales están sujetos a las inclemencias climáticas por lo que sugirió estar atentos a las actualizaciones de tránsito del área.

Autoridades cierran área afectada

El Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito de la Municipalidad ordenó el cierre del área afectada y habitada en el sector del derrumbe en el kilómetro 11.5, Villa Canales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y conductores que transitan por esta ruta.

Las autoridades municipales indicaron que la medida se adopta debido a la inestabilidad del terreno, agravada por la lluvia de las últimas semanas que ocasionó deslizamientos de tierra.

Autoridades de la Conred revisan la estabilidad del terreno después de lluvias intensas. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Se estima que esta ruta, que conecta importantes comunidades, es transitada diariamente por más de 175 mil vehículos, lo que hace prioritario prevenir cualquier accidente.

"Se ordenó el cierre por seguridad de los vecinos que invadieron el área y por los que transitan. Nos dimos cuenta de que no solo es el deslizamiento de tierra por la lluvia, sino porque ellos tiran aguas residuales en la tierra que se está desplomando", comentó Ramiro Rivera, alcalde municipal.

Autoridades municipales colocan barreras para restringir el paso. (Foto: Edwards Morales/Colaborador)

Según reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), la saturación de humedad en el terreno aumenta el riesgo de deslizamientos. Ante esta situación, se ha restringido el paso y se trabaja en la evaluación técnica para determinar los próximos pasos para habilitar la zona.

Vecinos afectados expresaron su preocupación por las interrupciones en el tránsito, mientras las autoridades reiteraron el llamado para respetar los cierres y medidas de seguridad hasta que el terreno sea estabilizado.