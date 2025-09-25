El adulto mayor que fue encontrado sin acceso a alimentación ni servicios sanitarios

-

El adulto mayor no podía ni moverse debido a una lesión.

Entre enero y el 15 de septiembre de 2025 se han registrado 324 rescates de adultos mayores en distintas partes del país. Según los registros, esta cifra está a punto de igualar los 372 casos reportados en todo 2024.

Solo en la última semana se identificaron cuatro nuevos casos de personas en situación de calle o abandono. Además, según la Procuraduría General de la Nación (PGN) los cuatro afectados son hombres que necesitaron atención médica de urgencia.

Algunos adultos mayores han sido rescatados de las calles, en situación de vulnerabilidad. (Foto: PGN)

Uno de los casos más recientes ocurrió en la zona 12 de la capital. Un hombre de 80 años fue localizado en una habitación sin acceso a alimentación ni servicios sanitarios y con una lesión en la espalda que le impedía moverse.

En zona 12 de la capital se rescató a un adulto mayor que no podía moverse por un golpe en la espalda. (Foto: PGN)

Una llamada anónima al número 1584 permitió que Bomberos Municipales intervinieran y lo trasladaran a un centro asistencial, donde recibe tratamiento.

La PGN recordó que la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad asigna a los familiares la responsabilidad de brindar los cuidados necesarios a los adultos mayores. Asimismo enfatizó que el incumplimiento de esta obligación puede derivar en acciones legales.