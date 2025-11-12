Desaceleración en EE.UU. expone a sectores económicos clave

-

Guatemala enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad debido a su estrecha relación comercial con EE.UU. en un momento en que la economía norteamericana muestra signos de desaceleración y persisten políticas comerciales restrictivas.

Los sectores económicos más expuestos son aquellos cuya participación en las exportaciones hacia dicho país es dominante, principalmente artículos de vestuario y productos agropecuarios como el banano, el café y el azúcar, según un informe de la firma Deloitte, sobre las perspectivas hasta el primer semestre de 2025.

Aunque la economía nacional mantiene resiliencia, el principal riesgo a corto plazo proviene de la incertidumbre en el comercio internacional, de acuerdo con el documento.

Contexto global

El panorama económico global se ha visto afectado por la incertidumbre y la desaceleración de socios clave. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se desacelere a 1.9% en 2025.

Esta baja en la actividad económica del principal socio comercial de Guatemala genera riesgos significativos para la demanda externa del país, según el Banco de Guatemala (Banguat), en sus perspectivas económicas para este año.

Estimaciones formuladas por el FMI hablan de una desaceleración en Estados Unidos de 1.9% en 2025. (Foto: AFP/Soy502)

El propio Banguat identifica la "intensificación de las medidas proteccionistas" y el "aumento de la incertidumbre económica y comercial" como riesgos clave que podrían frenar el crecimiento mundial, en su último informe de agosto de 2025.

A pesar de este complejo escenario externo, el banco central actualizó recientemente sus proyecciones de crecimiento para el país, mostrando una leve mejora.

Según el informe de Desempeño Macroeconómico de agosto de 2025, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 2025 se proyecta en un valor central de 4.0%, con un rango esperado entre 3.0% y 5.0%.

Esta es una revisión al alza desde la proyección anterior de 3.8%. Para 20026, el Banguat estima un crecimiento económico en un valor central de 3.9%, con un rango entre 2.9% y 4.9%. Aunque el Banguat mejoró su perspectiva general del PIB, la vulnerabilidad de los sectores exportadores sigue siendo una preocupación central.

Sectores en riesgo

La principal repercusión sobre Guatemala proviene de su alta dependencia comercial con Estados Unidos, ya que el 31.7% del total de las exportaciones guatemaltecas se dirigen a ese mercado.

La situación se ha tensado por el incremento de barreras comerciales. Los aranceles pagados en las importaciones totales desde Guatemala registraron un aumento drástico, pasando de un promedio del 1% a 6.3% en abril de 2025.

Los sectores más expuestos y vulnerables, que representan más del 70% del total exportado a EE. UU., son los artículos de vestuario (manufactura), que es el producto más exportado a EE.UU., representando el 31.3% del total. Este sector aporta el 1.1% del PIB.

Los bananos y plátanos (agropecuario) constituyen el 21.3% de las exportaciones a ese destino. Guatemala es el principal proveedor de este producto a EE.UU.

Guatemala es el principal proveedor de bananos y plátanos a EE.UU. (Foto: Canva/Soy502)

Mientras tanto, el café representa el 8.3% de las exportaciones al mercado norteamericanos, al que le siguen las frtas (frescas, secas y congeladas) que equivalen a 8.0% del total, así como el azúcar que aporta el 4.1% de las exportaciones a EE.UU.

Otros riesgos

El impacto de la menor demanda estadounidense ya es visible. El valor exportado de artículos de vestuario disminuyó US$7.4 millones (1.2%), a mayo de 2025, debido a la reducción, tanto en el volumen exportado (0.3%) como en el precio medio de exportación (0.9%). La caída en el volumen exportado se asocia, principalmente, a la menor demanda de los Estados Unidos de América, según el Banguat.

Se estima que la demanda de productos textiles disminuyó por parte de Estados Unidos. (Foto: AGN/Soy502)

Como resultado de la incertidumbre por las políticas comerciales proteccionistas y la desaceleración del socio principal, se proyecta que las exportaciones totales de bienes y servicios de Guatemala disminuyan un 0.5% en 2025. Este débil desempeño externo contrasta con sectores que dependen más de la demanda interna.

A estos riesgos comerciales se suma la posibilidad de que una política migratoria estricta en EE.UU. afecte el envío de remesas familiares en el mediano plazo, lo cual golpearía directamente el gasto privado, uno de los principales motores de la economía nacional, según los estudios.