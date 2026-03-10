Congreso de la República elegirá magistrados del TSE

-

Este día, diputados del Congreso de la República fueron convocados para elegir autoridades electorales.

Tras haber sido convocados a la sesión plenaria de este día, el pleno de diputados se prepara para elegir a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), período 2026-2032.

Con esto, los diputados conocerán el orden del día, aprobada por la instancia de Jefes de Bloque para su aprobación, en la que destaca el inicio de la elección de las nuevas autoridades electorales.

Esta sesión esta prevista que inicie a las 14:00 horas, cuya votación empezará después de que sea conocido en su primer debate la iniciativa de Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Finamiento del Terrorismo.

La votación

La elección de magistrados titulares y suplentes del TSE se hará de una nómina de 20 candidatos que fuera presentada por la Comisión de Postulación.

De esta, el pleno de diputados deberá elegir a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para un período de seis años que inician del 2026 y concluye en el 2032.

A diferencia de la recién pasada elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), en esta votación, los magistrados electos necesitan el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, es decir 107 votos.

La nómina

La nómina de 20 candidatos propuesta por la Comisión de Postulación fue entregada al presidente del Congreso, Luis Contreras el pasado 17 de febrero.

Este será el orden en el que los candidatos aparecerán durante la votación:

• Esmeralda Judith Orozco Navarro

• Giovanni Francisco Soto Santos

• Juan José Bolaños Mejía

• Wilber Estuardo Castellanos Venegas

• Mario Alexander Velásquez Pérez

• José Alberto Godínez Rodríguez

• José Luis de Jesús Samayoa Palacios

• Roberto Estuardo Morales Gómez

• Rafael Morales Solares

• Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo

• Eva Marina Recinos Vásquez

• Joaquín Rodrigo Flores Guzmán

• Selvin Guadalupe Guevara Farfán

• Francisco Javier Puac Choz

• Karin Virginia Romero Figueroa

• Quelvin Otoniel Jiménez Villalta

• Sergio Amadeo Pineda Castañeda

• Julio César Recinos Farfán

• Alfredo Skinner-Klée Arenales