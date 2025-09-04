Préstamos "gota a gota": capturan a tres hombres, entre ellos un colombiano

-

Los allanamientos se llevaron a cabo en Mixco, San Pedro Ayampuc y zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Tres hombres fueron capturados este miércoles 3 de septiembre, entre ellos un ciudadano colombiano, durante una serie de allanamientos realizados por las fuerzas de seguridad, como parte de una investigación contra organizaciones dedicadas a otorgar préstamos conocidos como "gota a gota".

Según la Policía Nacional Civil (PNC) se efectuaron cinco allanamientos en Mixco, San Pedro Ayampuc y la zona 18 capitalina, con el objetivo de desarticular redes criminales que ofrecen créditos con intereses excesivos y métodos de cobro intimidatorios.

En dos sectores de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, se reportó la captura de Huvert "N", de 32 años, originario de Colombia y de Giovanni "N", de 39, ambos sindicados de asociación ilícita y lavado de dinero.

Los detenidos fueron trasladados al juzgado correspondiente para continuar con las diligencias. (Foto: PNC)

Entre lo incautado figuran Q20 mil 417 en efectivo, 15 vehículos, 10 motocicletas, teléfonos celulares, una computadora portátil, documentos contables, entre otros indicios.

Dinero en efectivo y teléfonos celulares se encontraron durante los allanamientos. (Foto: PNC)

Automóviles y vehículos de dos ruedas fueron incautados durante los operativos. (Foto: PNC)

Conocidos por amenazar

Mientras que en San Pedro Ayampuc fue detenido Josué "N", de 26, también señalado de lavado de dinero. En su residencia se incautaron dos motocicletas, un celular, una laptop y documentos contables.

Los detenidos integrarían grupos criminales que operan bajo el esquema de préstamos "gota a gota" y son conocidos por amenazar e intimidar a sus clientes, especialmente cuando estos se atrasan en los pagos diarios.

Muchos de los cuales amenazan a sus clientes luego de atrasos en los pagos diarios de altos intereses.#PNCEnAcción pic.twitter.com/N9jR7xXzp5 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 3, 2025

Con información de Dirlyn González/Colaboradora.