Los casos de los 47 agentes de la PNC destituidos por incumplir deberes

La PNC removió de sus cargos a 47 agentes por incumplir deberes, en casos como: balaceras en La Mesilla y funeraria de zona 1, y agresión en Mazatenango.

Según indicaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron despedidos 47 agentes policiales por haber incumplido sus deberes en distintos casos.

Los hechos vinculados con mayor relevancia ocurrieron en los departamentos de Huehuetenango, Suchitepéquez y Guatemala.

Tiroteo en La Mesilla

Se dio a conocer que 15 de los destituidos son investigados por estar presuntamente implicados en la balacera registrada en La Mesilla, ubicada en La Democracia, Huehuetenango.

Dicho tiroteo fue el 8 de junio del presente año, en el que integrantes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), del estado mexicano de Chiapas, asesinaron a cuatro presuntos narcotraficantes durante el enfrentamiento en esta zona fronteriza.

En múltiples videos que circularon en las redes sociales mostraron la presencia de agentes de la PNC y elementos del Ejército de Guatemala en el lugar observando el enfrentamiento sin haber intervenido.

¡OTRO VIDEO DEL ENFRENTAMIENTO!



Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los momentos previos al enfrentamiento armado entre los Pakal, fuerzas seguridad mexicana, y supuestos narcos en La Mesilla.



Se ve a agentes de la PNC dialogando con las personas armadas: pic.twitter.com/MfCDnpuIMb — Soy 502 (@soy_502) June 10, 2025

Balacera en funeraria de zona 1

Más agentes de la PNC, aunque se desconoce el número exacto, fueron dados de baja por haber tenido complicidad o negligencia durante el ataque ocurrido la noche del 29 de julio en la funeraria ubicada en la avenida Centroamérica y 17 calle, según indicaron las autoridades.

Los agente se encontraban custodiando el funeral de Jeiber Gabriel Vargas Ávila, supuesto pandillero del Barrio 18 que fue asesinado mientras trabajaba como mecánico en zona 9.

Video Noti 7 pic.twitter.com/Jwy7ubMwIB — Verónica Gamboa (@VC_gamboa) August 1, 2025

Agresión en Mazatenango

Según informó la PNC, dos agentes y un comisario asignados a la comisaría 33-1-1 de Suchitepéquez, fueron destituidos de igual manera, esto por haber tenido un procedimiento indebido.

Este hecho sucedió el pasado 15 de agosto, en la avenida La Libertad, ubicada en la zona 1 de Mazatenango, cuando un hombre golpea en repetidas ocasiones a una mujer que se encuentra dentro de un carro de color negro, según se logra observar en un video que se vitalizó en redes sociales.

Los PNC se acercan a lugar para saber qué está ocurriendo y el hombre les asegura que no está haciendo nada. Después intenta pelear con uno de los agentes. Posteriormente, el hombre agrede de nuevo a la mujer ante la mirada de los agentes, sin que estos intervinieran.

Discusión y agresión en Mazatenango, Suchitepéquez. pic.twitter.com/tsxTCoqu5a — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) August 16, 2025

Otros dados de baja

En los últimos tres meses, otros 26 agentes fueron despedidos por incumplimiento de deberes o por estar implicados en procedimientos irregulares durante distintos operativos, según confirmaron las autoridades.