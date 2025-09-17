Descargas de aguas residuales ponen en riesgo al lago Atitlán

-

Virus, bacterias y parásitos se propagan por las aguas residuales que llegan al lago Atitlán, afectando ecosistemas y comunidades cercanas.

La cuenca del lago Atitlán enfrenta un grave problema de salud pública debido a la descarga de aguas residuales.

Cada año se generan 12.79 millones de metros cúbicos, de los cuales 2.26 millones se vierten directamente al lago sin tratamiento, mientras que los 10.53 millones restantes llegan a quebradas y ríos como Kiskab y San Francisco, contaminando agua, suelos y ecosistemas.

Descargas de aguas residuales afectan ríos, suelos y ecosistemas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Marvin Romero, científico de Atitlán Sano, señaló que además se descargan 19 mil metros cúbicos de aguas mieles del beneficiado de café, generando ambientes propicios para el desarrollo de patógenos.

Estas descargas a flor de tierra provocan encharcamientos, malos olores y proliferación de vectores, además de contaminar aguas subterráneas.

La cuenca del lago Atitlán enfrenta graves riesgos para la salud de más de 100 mil personas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Hallazgos científicos

Estudios realizados entre 2004 y 2018 han identificado de manera recurrente el parásito Cryptosporidium parvum, causante de diarreas agudas, especialmente peligrosas para niños y adultos mayores. También se han detectado otros patógenos vinculados a contaminación fecal, como Entamoeba histolytica, Yersinia enterocolitica, Giardia lamblia y Taenia solium.

Investigaciones sobre saneamiento ambiental indican que las aguas residuales domésticas están asociadas al 97.62 % de los casos diarreicos, al 89.47 % de las infecciones dérmicas, al 100 % de las irritaciones cutáneas y al 91.67 % de los casos de conjuntivitis en las comunidades rurales de la cuenca.

La contaminación del cuerpo de agua incluye plagas, malos olores y proliferación de algas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Entre los impactos negativos en el lago se incluyen presencia de virus, bacterias, protozoos y parásitos; incremento de turbidez, nutrientes y algas, disminución de oxígeno, aparición de natas, alteración de nichos ecológicos y riesgos para el consumo humano, la recreación y el turismo.

Marvin Mérida, de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE), indicó que aunque varias comunas cuentan con plantas de tratamiento, muchas no cumplen la normativa vigente y requieren mejoras y ampliaciones.