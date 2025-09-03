Fecha y hora del equinoccio de otoño en Guatemala

-

El equinoccio de otoño es el momento en el que el día y la noche tienen la misma duración debido a la posición del sol respecto a la tierra.

Llamado así en el hemisferio norte, es cuando el día tiene 12 horas de luz y 12 de oscuridad, aunque puede haber una variación de algunos minutos. En el hemisferio sur tiene el nombre de equinoccio de primavera.

Ilustración: Vito Technology, Inc.

¿Cuándo ocurrirá el evento en Guatemala?

El fenómeno astronómico ocurrirá el lunes 22 de septiembre de 2025, a las 12.19 del medio día en Guatemala y a partir de las 6:10 p.m. en todo el mundo. En países de Sudamérica, la llegada de la primavera será el 21 de septiembre.

Importancia del equinoccio de otoño

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, de Estados Unidos, los equinoccios marcan el cambio oficial de estaciones en países del norte y el sur, en Centroamérica, aunque estas no son tan marcadas, también hay un cambio en el clima.

La inclinación de la Tierra es de 90 grados con respecto al Sol, en lugar de estar directamente hacia él.

Atardecer en Tikal. Foto: Shutterstock.

Luna de la Cosecha

Alrededor del equinoccio de otoño la Luna llena aparece durante el atardecer varias noches consecutivas, brindando a los agricultores la luz necesaria para concluir la cosecha antes de la primera helada, aunque en Guatemala esta época las nubes se concentran en el cielo al ser un cinturón tropical, así que no es fácil de apreciar al satélite natural.