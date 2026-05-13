Descartan fugas tras motín en cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18

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Las fuerzas de seguridad fueron coordinadas para tratar de restablecer el orden en el centro carcelario.

Este miércoles 13 de mayo, se reportaron disturbios en el interior del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capital.

Durante el motín que presuntamente fue originado por privadas de libertad que integran el Barrio 18, resultaron intoxicados por gases lacrimógenos más de 10 menores de edad, quienes fueron atendidos por Bomberos Voluntarios y Municipales.

Más de 10 menores han sido atendidos por los socorristas. (Foto: Bomberos Municipales)

La Dirección General del Sistema Penitenciario indicó que, junto a la Fuerza Élite, fueron activados los protocolos de seguridad y mantienen las acciones para restablecer el control y el orden en dicha cárcel.

También, se coordinó con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala para reforzar la seguridad en todo el perímetro del centro carcelario.

Mujeres resultaron con intoxicación durante el motín. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Asimismo, las autoridades afirmaron que se descartan fugas de esta cárcel para mujeres.