Café guatemalteco conquista paladares en Corea del Sur

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El café guatemalteco fue protagonista en una actividad realizada en Corea del Sur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el café guatemalteco fue protagonista en una actividad realizada en Corea del Sur, donde baristas coreanos participaron en una competencia utilizando exclusivamente granos producidos en Guatemala.

Durante la jornada, los participantes analizaron perfiles sensoriales y destacaron notas florales, especialmente aromas a rosas, características presentes en algunos cafés guatemaltecos de especialidad. Además, se desarrolló una cata a ciegas para identificar las cualidades y particularidades del producto nacional.

Baristas coreanos utilizaron exclusivamente café guatemalteco durante la competencia. (Foto: Minex)

La actividad permitió acercar el café de Guatemala a consumidores y especialistas del sector en Corea del Sur, un mercado reconocido por su interés en cafés de alta calidad y perfiles diferenciados.

El evento también sirvió como una vitrina para posicionar el café guatemalteco en espacios internacionales especializados, resaltando su diversidad de sabores, aromas y procesos de producción, indicó la cancillería.