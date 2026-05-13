Chayanne dice a Guatemala "Bailemos otra vez"

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Chayanne invita a los guatemaltecos a su tour "Bailemos otra vez".

La gira "Bailemos Otra Vez Tour 2026" de Chayanne es un éxito que recorre el mundo y Guatemala no es la excepción.

El show incluye éxitos clásicos y canciones de su nuevo álbum en una verdadera fiesta para moverse.

Chayanne siempre incluye al país en su lista, debido a la fidelidad de los fans.

Bailemos otra vez

Es el nombre del decimoquinto álbum de estudio del cantautor puertorriqueño, lanzado el 27 de octubre de 2023 en Sony Music Latin.​​​​ Casi 10 años después de su anterior proyecto, "En todo estaré".

Ahora vuelve a viajar para presentar su show y compartir su alegría con todos.

"Ustedes mandan y yo obedezco... ¡regresamos a Guatemala. Prepárense para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable".

Fecha y lugar

El show se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre en "Explanada 5".

Precios

La preventa BAC es este jueves a las 10:00 a. m. Aquí se anunciará el costo de cada uno de los boletos.

De 14 al 16 de mayo a las 10:00 a.m. en Ticketasa.gt. Ingresa aquí.

15% de descuento con tarjetas American Express y 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard BAC.

Descuentos limitados, únicamente contarán con descuentos una parte de las entradas en preventa, al agotarse el descuento podrás seguir compran con tarjetas BAC a precio normal durante la fase de preventa.

El 17 de mayo inicia la venta para todo público en Ticketasa.gt, precio normal, con cualquier tarjeta de débito o crédito de cualquier banco.

*Sumar Service Fee al precio de venta.

**Los descuentos aplican únicamente sobre el precio de venta sin el Fee.

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