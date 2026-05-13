Chayanne dice a Guatemala "Bailemos otra vez"

Chayanne invita a los guatemaltecos a su tour "Bailemos otra vez".
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La gira "Bailemos Otra Vez Tour 2026" de Chayanne es un éxito que recorre el mundo y Guatemala no es la excepción.
El show incluye éxitos clásicos y canciones de su nuevo álbum en una verdadera fiesta para moverse.
Chayanne siempre incluye al país en su lista, debido a la fidelidad de los fans.
Bailemos otra vez
Es el nombre del decimoquinto álbum de estudio del cantautor puertorriqueño, lanzado el 27 de octubre de 2023 en Sony Music Latin. Casi 10 años después de su anterior proyecto, "En todo estaré".
Ahora vuelve a viajar para presentar su show y compartir su alegría con todos.
"Ustedes mandan y yo obedezco... ¡regresamos a Guatemala. Prepárense para cantar, bailar y vivir una noche inolvidable".
Fecha y lugar
El show se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre en "Explanada 5".
Precios
La preventa BAC es este jueves a las 10:00 a. m. Aquí se anunciará el costo de cada uno de los boletos.
De 14 al 16 de mayo a las 10:00 a.m. en Ticketasa.gt. Ingresa aquí.
15% de descuento con tarjetas American Express y 10% de descuento con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard BAC.
Descuentos limitados, únicamente contarán con descuentos una parte de las entradas en preventa, al agotarse el descuento podrás seguir compran con tarjetas BAC a precio normal durante la fase de preventa.
El 17 de mayo inicia la venta para todo público en Ticketasa.gt, precio normal, con cualquier tarjeta de débito o crédito de cualquier banco.
*Sumar Service Fee al precio de venta.
**Los descuentos aplican únicamente sobre el precio de venta sin el Fee.