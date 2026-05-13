Impactante video: Romario Da Silva sufre grave lesión durante partido

La escalofriante lesión del brasileño paralizó el partido.
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El futbol hondureño vivió un doloroso momento con la lesión de Romario Da Silva, jugador de Motagua, quien sufrió la ruptura del tobillo izquierdo mientras disputaba un balón en el duelo frente a Olancho, correspondiente a la etapa de Triangulares.
Todo ocurrió en el minuto 55, cuando el jugador de origen brasileño peleaba un balón con Marlon Ramírez.
Cuando ambos corrían, se deslizaron sobre el césped, fue allí cuando Ramírez cayó sobre el pie de Da Silva, destrozándole por completo el tobillo.
Mira aquí el video:
El brasileño Romario Da Silva, recordado por su paso durante varios años por el fútbol nacional con equipos como Xelajú MC y Antigua GFC, deberá alejarse por unos meses mientras concluye su proceso de recuperación.