Saxofonista Arturo Xicay cae del escenario en evento (video)

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El saxofonista guatemalteco Arturo Xicay cayó del escenario en pleno evento, donde compartió con Fidel Funes y su Marimba Orquesta.

Durante un concierto para celebrar a mamá, el músico interpretó sus composiciones junto a la Marimba Orquesta.

Foto: Fidel Funes y su marimba orquesta.

En un momento el famoso quedó a la orilla del podio y dio un paso en falso, su concentración era tal que quedó en el suelo.

De inmediato los fanáticos apoyaron al artista, alguien entregó el instrumento al resto de compañeros mientras los cuerpos de socorro auxiliaban a Arturo.

"Vamos a continuar en lo que nuestro compañero se recupera, muchas gracias a quienes nos apoyaron, vamos a continuar pues tenemos que cumplir", explicaron.

Mientras el show continuó Xicay fue atendido, afortunadamente había especialistas que apoyaron para revisar al afectado.

Foto: Instagram.

Su estado de salud

Xicay se lastimó el brazo y será sometido a una operación, a través de las redes sociales de Fidel Funes y su Marimba Orquesta desea lo mejor en su proceso de recuperación.

¡Nos sentimos orgullosos de los logros y reconocimientos que reciben los músicos! Es un gusto contarles que ya se está recuperando del lamentable percance sufrido. ¡Gracias por sus buenos deseos para él!, escribieron junto al reportaje de un medio guatemalteco acerca de la trayectoria del músico.

Arturo Xicay

Es muy querido por los guatemaltecos. Originario de Cantel, Quetzaltenango, su talento musical lo ha llevado a brillar fuera de Guatemala.

Se formó en el Conservatorio Nacional de Guatemala y se graduó del Conservatorio José Luis Paz en Maracaibo, Venezuela. Es director de la Orquesta ADN Latino, interpretando salsa, cumbia y bolero, fundada por él.

Conocido como "El Maestro del Saxofón" creció en un ambiente musical por su familia, aprendió solfeo, marimba y saxofón desde niño en Cantel.

Integró grupos "Benny y sus Tropicales" y como solista lleva el ritmo del Saxofón a todos los rincones, ha hecho sus propias composiciones y ha triunfado con distintos álbumes.

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