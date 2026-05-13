Reportan disturbios en cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18

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Menores de edad resultaron con síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos.

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Desde el mediodía de este miércoles 13 de mayo se han reportado disturbios en el interior del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capitalina.

Se trata de un motín organizado presuntamente por mujeres que integran la pandilla del Barrio 18, quienes habrían retenido y tomado como rehenes a guardias de seguridad.

De manera preliminar se dio a conocer que se escucharon detonaciones de arma de fuego y esto ha puesto en riesgo a menores de edad.

#Ampliación MOTÍN en Cárcel de Mujeres Santa Teresa zona 18. Los @bomberosmuni se encuentran en prevención en el centro carcelario. pic.twitter.com/X66FEKmtl4 — ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) May 13, 2026

Bomberos Voluntarios indicaron que evacuaron a menores que presuntamente viven con las privadas de libertad.

Mientras que, Bomberos Municipales reportaron la presencia de niñas y mujeres con síntomas de intoxicación por gases lacrimógenos. Hasta el momento se han evacuado a 21 menores que fueron afectados.

También, se han atendido varias mujeres que presentaban golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo, según indicaron los socorristas del casco rojo.