Hombre es atacado a tiros cuando pretendía entrar a su finca

El ataque ocurrió cuando la víctima salió de su camioneta.
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Un ataque armado cobró la vida de un hombre en la finca San Diego, ubicada en Quetzaltenango, quien fue identificado como Marlon Dennis Ríos Vergara, de 47 años.
Según testigos, hombres desconocidos lo esperaban y al momento de ingresar a su finca se le acercaron, le dispararon y huyeron del lugar.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y al evaluar a la víctima determinaron que ya no contaba con signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área, mientras fiscales del Ministerio Público (MP) recolectaron evidencias e iniciaron las investigaciones.
Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el repunte criminal en el sector, por lo que pobladores exigen reforzar la seguridad pública.