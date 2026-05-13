Juez ordena embargo de cuentas bancarias al sindicado de embestir motorista en zona 9

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Las cuentas bancarias de Carlos Ovidio Acevedo Navas, sindicado en el caso del motorista embestido en la zona 9, serán embargadas por orden del juez del Juzgado Segundo Penal A.

El juez Maximino Morales, del Juzgado Segundo Penal A, otorgó el embargo de las cuentas bancarias de Carlos Ovidio Acevedo Navas, sindicado en el caso del motorista que fue embestido en la zona 9, Larkin Morales.

En la audiencia, la cual se efectuó a puerta cerrada, el juzgador escuchó la petición del abogado querellante, Fernando Guerra, quien solicitó medidas precautorias para garantizar la posible reparación digna.

Con esto, según Guerra, aunque la perdida de una pierna como es el caso de Morales, no puede cuantificarse, ahora serán los bancos del sistema lo que deberán informar cuántas cuentas bancarias a su nombre posee el sindicado, tanto en quetzales como dólares, así como otro producto bancario.

Externó que, al momento no se sabe el monto que podría tener el sindicado a su favor, pero dijo que le fue solicitado al juez una cantidad máxima de reparación digna.

Luego de esto, la fase intermedia de este proceso esta prevista para el próximo 2 de junio en la que se conocerá la acusación del Ministerio Público (MP)

Embestido tres meses

El caso ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en la 6ª. Avenida y 1ª. Calle, zona 9, en donde el motorista Larkin Morales fue embestido por un conductor de un vehículo en tres ocasiones.

El conductor del vehículo fue identificado como Carlos Ovidio Acevedo Navas, de 74 años de edad, quien tras haber girado una orden de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal fue capturado el 24 de octubre de 2025.

Como consecuencia de lo sucedido, a Morales Cuque le fue amputada la extremidad inferior derecha.

En el caso de Acevedo Navas, le fue modificado el delito de lesiones graves por homicidio en grado de tentativa.