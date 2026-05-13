"Que renuncie la directora", dice rehén en cárcel para mujeres Santa Teresa (video)

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Surgen videos desde el interior de cárcel para mujeres Santa Teresa, en donde se han registrado disturbios este miércoles.

En uno de los videos se observa cuando una presunta guardia de seguridad del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capitalina, hace una petición.

Las imágenes revelan que una mujer se encuentra retenida como rehén por parte de las privadas de libertad, mientras es grabada por otra mujer que le dice que hable.

En el material audiovisual, la rehén indica: "necesito que por favor renuncie la directora que está acá en Santa Teresa, porque me están amenazando, me golpearon y soy ser humano".

#Motin / Tambien en el motin de Santa Teresa en zona 18 mantienen de rehen a personal administrativo de dicho centro, donde piden que renuncie la directora ya que peligra su vida y solicitan a las autoridades actuen. pic.twitter.com/w7TcuzUaqq — Fernando Andrino (@NoticiasFA78) May 13, 2026

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Más videos

Asimismo, han circulado otros videos en lo que incluso se escucha que gritan "están disparando". De momento las autoridades han coordinado con las fuerzas de seguridad para tratar de restablecer el orden en el centro carcelario.

Así se encuentra los disturbios en la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18. Menores de edad resultaron intoxicados por gases lacrimógenos. pic.twitter.com/tUBOePzZCN — Geber Osorio (@OsorioGeber) May 13, 2026

Durante el motín, resultaron intoxicados más de 10 menores de edad quienes fueron atendidos por los Bomberos Voluntarios y Municipales.