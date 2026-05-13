Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

"Que renuncie la directora", dice rehén en cárcel para mujeres Santa Teresa (video)

  • Por Geber Osorio
13 de mayo de 2026, 14:06
Ciudad de Guatemala
Disturbios se han originado en el interior de la cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18. (Foto: Bomberos Municipales)

Disturbios se han originado en el interior de la cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18. (Foto: Bomberos Municipales)

Surgen videos desde el interior de cárcel para mujeres Santa Teresa, en donde se han registrado disturbios este miércoles.

EN CONTEXTO: Reportan disturbios en cárcel para mujeres Santa Teresa, en zona 18

En uno de los videos se observa cuando una presunta guardia de seguridad del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad capitalina, hace una petición.

Las imágenes revelan que una mujer se encuentra retenida como rehén por parte de las privadas de libertad, mientras es grabada por otra mujer que le dice que hable.

En el material audiovisual, la rehén indica: "necesito que por favor renuncie la directora que está acá en Santa Teresa, porque me están amenazando, me golpearon y soy ser humano".

TE PUEDE INTERESAR: Descartan fugas tras motín en cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18

Más videos

Asimismo, han circulado otros videos en lo que incluso se escucha que gritan "están disparando". De momento las autoridades han coordinado con las fuerzas de seguridad para tratar de restablecer el orden en el centro carcelario.

Durante el motín, resultaron intoxicados más de 10 menores de edad quienes fueron atendidos por los Bomberos Voluntarios y Municipales.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar