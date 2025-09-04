Del asombro a la poesía: La travesía de Gustavo García con los garífunas

-

Descubre la literatura de Gustavo García sobre la herencia afrodescendiente, desde "Kalliponan Soul" hasta "Tañigui", y sus vibrantes tradiciones caribeñas

Para el escritor Gustavo García, no ha sido fácil que lo acepten en las fiestas sociales y religiosas de los garífunas. Aún encuentra resistencias y recelos.

Sin embargo, 45 de sus 64 años de vida han estado vinculados al Caribe, teniendo amistades desde Belice hasta Nicaragua, y parte de su obra literaria revela a sus lectores ese mundo aparte que permanece en la costa caribeña de Guatemala.

Mantiene amistad con escritores como la poeta Brenda Solís-Fong. (Foto: Redes sociales de Gustavo García)

Aunque son pocos en proporción a la gente del país, ¿por qué considera que los garífunas tienen alta resonancia a nivel nacional y regional?

Son un grupo que se destaca más por su intensidad y particularidades que por su número. A diferencia de los mayas, no son introspectivos y aun sus actos espirituales son sonoros, rítmicos, coloridos e intensos. A diferencia de los ladinos, quienes no tenemos ningún arraigo, ellos tienen una fuerte idiosincrasia etnocéntrica, que se puede entender como una resistencia cultural a no ser asimilados. En tal sentido, es importante su idioma, su gastronomía, sus danzas y sus cantos, así como cierta vida social cuya base fundamental es el matriarcado y su relación con el medio ambiente, que determina roles y estatus dentro de su comunidad.

¿Qué lo motivó a escribir el poema Kalliponan Soul?

Soy sociólogo y creo que me acerqué a la comunidad afrodescendiente con asombro. La primera vez tenía 7 años y me asombró ver su vivienda, un rancho de manaca, y su comida, tortilla de harina y pescado frito, acompañados de una refrescante agua de coco; nuestro anfitrión se subió al cocotero y cortó unos cocos como lo más natural del mundo, todo con el marco de la bahía de Omoa. Así que me decanté por ver, leer y convivir mucho, para traducir su historia y sus valores en un largo poema que estuviera más en sintonía con eso de que los negros son poesía; especialmente en el sentido original del término, donde textos y música son sinónimos y frecuentemente se simbiotizan.

Sociólogo de formación, reside desde hace varios años en Izabal. (Foto: Redes sociales Gustavo García)

¿Qué lo motivó a escribir la novela Tañigui?

Ante todo, preferí decir una versión moderna del garínagu, sacados de su bucólico paisaje tropical y metidos en este mundo global, enfrentados a los valladares de nuestro tiempo: la tecnología, las guerras globales, el turismo, etcétera.

¿Cuál fue la receta más llamativa que incluyó en Gastronomía garífuna?

Toda su comida es deliciosa, suculenta y llena de intensos sabores, olores y colores que nos recuerdan al vibrante trópico, pero lo que me llama más la atención es el guífiti, una bebida mezcla de ron con una variedad de plantas y raíces entre las que se destaca el árbol de hombre.

Entre sus proyectos figura escribir la historia de la afrodescendencia en Guatemala. (Foto: Redes sociales Gustavo García)

Pasando a los creoles, ¿por qué se les menciona tan poco cuando llegaron a tener presencia en el deporte y en la ciencia guatemalteca?

Creo que acá nunca existió una cultura creole. No tuvo la fuerza necesaria para crear un grupo social sonoro o relevante; con el paso del tiempo, este grupo se diluyó en procesos de mestizaje o emigración. Obviamente, sí se dio la singular relevancia de individuos que destacaron en el deporte nacional como Peggy Lynch, Evelyn Rushford, Salomón Rowe, Selvyn Pennant, Ricardo Clark, Henry Stokes y muchos más, porque para los deportes de alto rendimiento son mejores los atletas que tiene más talla y altura.

Sé que tiene planeado escribir la historia de la afrodescendencia en el país. ¿En qué fase se encuentra el proyecto?

Creo que es una fase embrionaria. En mi caso tengo ese propósito y espero cumplirlo, pero sé que estaré solo, que todo el tiempo recibiré duras críticas y que no tendrá ningún impacto. Sin embargo, ¿por qué lo hago? Primero, porque alguien tiene que hacerlo; segundo, porque quiero, y tercero, porque puedo, además de mis íntimas razones personales.

Algunas obras del autor

Afilando el estilo (1997)

La revolución y otras razones para pegarse un tiro (2003)

La pentadralida (2004)

Historia de los juegos florales del magisterio de Izabal (2009)

Crónica de un escritor en busca de su premio y un cuento apócrifo (2015)

La tierra de Dios... me guarde (2018)

Porteños (2018)

Doctores (2021)

Memorias de un médico de provincia (2022)

Dos pueblos, dos raíces