Rudy Alfonzo Gómez es orgullo literato de Huehuetenango

A sus 48 años, Rudy Alfonzo Gómez Rivas, lleva consigo la literatura huehueteca/guatemalteca, la que dignamente hace llegar a toda Hispanoamérica y otros continentes y en la que elogian su producción, sus actividades y eventos en favor del engrandecimiento cultural
Hablar de Rudy Alfonzo, es hablar del docente, editor, escritor, poeta, articulista y gestor cultural, que se ha ganado poco a poco su lugar a base de trabajo, esfuerzo y dedicación, al honrar su vocación que le ha valido para ser reconocido y distinguido local, nacional e internacionalmente.
Nació en Aguacatán y es profesor de la escuela oficial del Río San Juan y catedrático de otros centros educativos privados. Obtuvo el profesorado en primaria intercultural, licenciado en gestión cultural y en educación primaria intercultural, poseedor de amplia y vasta producción literaria.
Entre sus publicaciones en poesía destacan Orillas, Mares en el corazón del perro, Saudade, Arenas de la muerte, Minuto cero, Imperecedera muerte, El Silencio como invento y Aves de papel, por mencionar algunas, mientras que en narrativa sobresalen Tiliches y Desheredados inquilinos.
Recientemente, fue incluido en la antología latinoamericana 2025, La Luz de la poesía contra el caos del mundo, dónde comparte espacios con poetas a los que admira y han coincidió en algún lugar; siendo merecedor de premios como el especial de Monólogo Teatral Hiperbreve en 2008 de Madrid, España.
En detalle
- Rudy Alfonzo Gómez Rivas ha participado en simposios, encuentros y festivales de poesía en Guatemala, México, Noruega, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Colombia.
- Sus artículos han sido publicados en revistas electrónicas como: Cuarto Poder, Revista Trinchera y escribe para la Revista Electrónica de Opinión y Cultura gAZeta.
- Obtuvo el segundo lugar en el Primer Certamen Literario Internacional Lone Star en Houston, Texas; primer lugar en los Juegos Florales Fiestas Julias de Huehuetenango 2024; Premio Literario Klemens Janicki IANICIUS Polonia 2022 y Premio Władysław Poznán, en Polonia 2023.
- Su obra poética y narrativa ha sido publicada en Estados Unidos, México, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina, España, Puerto Rico, Alemania, India, Francia y Polonia (con traducción al polaco, ruso, búlgaro, croata, macedonio, armenio, chino, vietnamita, serbio, ucraniano, alemán, francés, inglés y chalchiteko).