Descubre Omoda y Jaecoo en la Auto Feria de Grupo Cofiño

- Del 6 al 16 de noviembre en Fórum Majadas se estará realizando la Auto Feria de Grupo Cofiño, donde estarán en exhibición los nuevos autos Omoda y Jaecoo. A nivel internacional, estas marcas chinas de automóvil han superado las 560 mil unidades vendidas en dos años, teniendo presencia en 47 países. Destaca por su combinación de tecnología, diseño distintivo, continuo desarrollo de movilidad inteligente y electrificada. Omoda y Jaecoo han llegado a Guatemala con una estrategia de cobertura que incluye tres salas de venta ubicadas en: Majadas, Oakland Place y Boulevard Liberación. Contando con el respaldo de Grupo Cofiño. “ Nuestro objetivo es ofrecerles a los guatemaltecos vehículos que integren diseño, conectividad, eficiencia, seguridad, respaldados por una marca moderna y cercana ” Antonio Sáenz Prado , gerente de Marca de Omoda y Jaecoo Guatemala. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502) ¿Qué modelos estarán en exhibición en la Auto Feria de Grupo Cofiño? Omoda C5: modelos de combustión con diseño deportivo, equipamiento total y conectividad.

modelos de combustión con diseño deportivo, equipamiento total y conectividad. Omoda E5 : un auto completamente eléctrico, pensado para la movilidad silenciosa y sin emisiones locales.

: un auto completamente eléctrico, pensado para la movilidad silenciosa y sin emisiones locales. Omoda C7 SHS: Una SUV híbrida enchufable que combina potencia y eficiencia.

Una SUV híbrida enchufable que combina potencia y eficiencia. Jaecoo J5 EV: vehículo 100% eléctrico que ofrece un buen rendimiento.

vehículo 100% eléctrico que ofrece un buen rendimiento. Jaecoo J7: SUV con diseño elegante y buen desempeño en distintos tipos de camino.

SUV con diseño elegante y buen desempeño en distintos tipos de camino. Jaecoo J8 SHS: Un auto insignia que cuenta con tecnología SHS, diseñado para ser todo terreno. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)