Playa Dorada: Descubre el paraíso dorado del Caribe guatemalteco

Descubre Playa Dorada, un destino turístico imperdible en la ribera del majestuoso Lago de Izabal que fusiona la serenidad del Caribe guatemalteco con la belleza natural.

Conocida por su particular arena dorada (resultado de cuarzo y sílice), esta playa ofrece aguas templadas ideales para nadar y actividades como paseos en banana boat. Te mostramos qué hacer en Playa Dorada, los precios de las atracciones y la guía detallada de cómo llegar desde Ciudad de Guatemala por la CA-9 para aprovechar tu viaje a Izabal.





Los paseos en lancha amplían el panorama sobre el lago. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

En la ribera del majestuoso lago de Izabal se encuentra un destino turístico de ensueño que fusiona la belleza natural con la serenidad del Caribe guatemalteco.

Se trata de Playa Dorada, un lugar paradisíaco que ofrece experiencias únicas para quienes buscan desconectarse del ajetreo urbano al sumergirse en el agua.





Cómo llegar a Playa Dorada, el oasis de tranquilidad en Izabal. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Este destino se destaca por su perfecta combinación de aire puro, vegetación, el sonido de las aves y el infinito horizonte que genera un estado de relajación en visitantes locales y extranjeros.

Debe su nombre al particular color dorado de su arena y de las piedras que se encuentran en su orilla, resultado de la fragmentación de cuarzo y sílice.

A diferencia de las playas oceánicas, las aguas de Playa Dorada son generalmente tranquilas y templadas, lo que las hace ideales para nadar y disfrutar en familia.





El color dorado se debe a la combinación de cuarzos y sílices. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Sin embargo, los visitantes deben tener en cuenta que por las tardes pueden presentarse algunas olas, por lo que se debe tener prudencia al estar dentro del agua.

"Si van de camino a Puerto Barrios, deben pasar a Playa Dorada; aquí pueden caminar, disfrutar del paisaje y pueden subir a una banana para dar una vuelta por solo Q20", comentó el vecino Fernando Ramírez.





Playa Dorada, el destino de Izabal ideal para escapar del tráfico de la capital. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

Aparte de la "banana boat", los visitantes pueden disfrutar de paseos en motos acuáticas y en lanchas para explorar la extensión del lago.

Su proximidad a otros atractivos turísticos, como Río Dulce, finca El Paraíso y el castillo de San Felipe, permite a los viajeros aprovechar su estadía.

La exploración de la amplia oferta cultural y natural de la región caribeña del país se complementa con saborear los platillos ofrecidos por los restaurantes del área.





Izabal: La playa de arena dorada que debes visitar ahora mismo. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

¿Cómo llegar?

Desde ciudad de Guatemala se puede viajar a Playa Dorada por la carretera al Atlántico (CA-9). El desplazamiento por tierra tiene una duración estimada de cinco a seis horas en carro particular, dependiendo del tráfico.

También es posible viajar en autobús con empresas de transporte que cubren la ruta hacia Puerto Barrios o Río Dulce.

Pasado el límite entre Zacapa e Izabal, se busca las señalizaciones para Playa Dorada, a orillas del kilómetro 217.5 para tomar el desvío hacia Mariscos y acercarse a la aventura.

