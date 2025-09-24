“Nuestros pasos tienen historia”: regresa el Festival del Centro Histórico

-

En octubre la ciudad se convertirá en un escenario cultural.

Del 2 al 12 de octubre se celebrará la edición número 28 del Festival del Centro Histórico, bajo el lema "Nuestros pasos tienen historia".

"El Festival del Centro Histórico nos une en torno al arte, la cultura y la historia. Nos recuerda que la ciudad es un lugar que inspira y ofrece oportunidades para disfrutar en familia", afirma el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez.

El evento arrancará el jueves 2 de octubre, a las 19:00 horas, en el Antiguo Club Americano. La Big Band Municipal estrenará Cancionero Guatemalteco, un concierto que dará nueva vida a composiciones nacionales con arreglos inéditos de jazz.

Además, durante los 10 días podrás disfrutar de distintas actividades como:

• Exposiciones y conciertos al aire libre.

• Obras de teatro y presentaciones de danza.

• Talleres, conferencias y recorridos guiados.

• Actividades familiares e infantiles.

• Y hasta un proyecto de revitalización urbana, Pinta tu barrio, que embellecerá las fachadas de la 6ª avenida, entre 1ª y 6ª calles de la zona 1.

La actividad cerrará el domingo 12 de octubre con un desfile en el Paseo de la Sexta, que incluirá el Encuentro Nacional de Conviteros.

