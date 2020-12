Desestiman denuncia contra la Fiscal Consuelo Porras

La denuncia interpuesta por el exfiscal Andrei González, contra la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, fue desestimada.

Según un documento que circula en redes sociales, la denuncia fue un rechazo in límine al trámite de la denuncia que el exfiscal Andrei González interpuso contra Consuelo Porras, donde la acusa de obstruir el caso de Financiamiento Electoral de la UNE para favorecer a Sandra Torres.

Cuando fue cuestionada por la acusación, Porras respondió en un tono molesto: "Perdónenme, las invito respetuosamente a que se acerquen a la Fiscalía de Asunto Internos a poner sus denuncias y a presentar sus medios de prueba que respaldan realmente esta denuncia".

"Estoy hablando de la denuncia que le colocó a usted el ex fiscal Andrei, no de algo que yo esté inventando, a eso me refría yo", dijo de nuevo la comunicadora.

"En este caso el licenciado tendrá la respuestas", dijo, pasando la palabra a Marlon Pacheco Rodríguez, fiscal de sección de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, quien se vio sorprendido al ser nombrado.

"Se le dio trámite, la Ley de Antejuicio estipula que se deben de verificar la circunstancias pertinentes para elevar el expediente y solicitar el antejuicio en el caso estipulado en la ley de antejuicio, específicamente, en este caso se le pidió un informa al licenciado Juan Francisco Sandoval que verificara si existían o no los cargos que el suscrito firmó solicitando que se conociera el antejuicio por la Corte Suprema de Justicia". expresó Pacheco.

Sin embargo, consta en el documento que la denuncia fue rechazada.

