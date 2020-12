La Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, reaccionó al nombramiento y destitución de la fiscal especial que investigaría a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Consuelo Porras salió acompañada de varios fiscales, pero sin el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Explicó en conferencia de prensa que la ciudadanía merece saber la verdad de los acontecimientos ya que no es la primera vez que se intenta desvanecer el actuar de esa institución.

Porras se quejó de una campaña de desprestigio a su función y en particular se refirió a dos temas: la contratación y la destitución de la fiscal especial Karin Cristina Orellana Pinto, y dos licitaciones para la adquisición de programas para investigar delitos informáticos. Para ambos temas, la Fiscal General señaló que se intenta socavar la independencia del Ministerio Público. En el primer caso, refirió que la contratación siguió los protocolos del MP y justificó que se tuviera que investigar, ya que no pueden dejar de hacerlo.

Por su parte, explicó que la licitación de programas informáticos se encuentra en la segunda fase de la licitación y que el MP es el único ente autorizado a realizar este tipo de investigaciones, siempre y cuando se tenga autorización de juez competente.

Contratación de fiscal especial

Porras nombró a la exfiscal Karin Cristina Orellana Pinto para investigar las denuncias y querellas presentadas contra el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, muchas de ellas presentadas por la Fundación contra el Terrorismo. El caso generó revuelo en redes sociales porque Orellana Pinto fue asesora legal de los exministros de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito.

El acuerdo que fundamentó la designación de Orellana decía que se investigaría 50 denuncias presentadas desde el 2016 contra el Fiscal de la FECI entre procesos administrativos y penales. Según un comunicado de prensa, el nombramiento de dicha fiscal especial ocurrió a petición de la Fiscalía de Asuntos Internos.

Sin embargo, el pasado 8 de diciembre, Porras decidió rescindir el contrato de Karin Orellana Pinto. Sin embargo, el acuerdo que dio vida a la creación de una plaza para investigar al jefe de la FECI sigue vigente. El viernes 11 de diciembre se registró la captura de la pareja sentimental de Orellana Pinto. Según la información de la Policía Nacional Civil (PNC), Luis Erasmo Martínez Díaz, es requerido para extradición hacia Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Porras explicó que a la fecha la Fiscalía de Asuntos Internos se siguen 586 casos activos, de los 481 están en investigación y algunos son contra el fiscal de la FECI.

“Actualmente son 14 denuncias contra la FECI, por lo tanto se solicitó un fiscal especial para garantizar la imparcialidad y objetividad”, aseguró Porras sin la presencia del propio fiscal señalado, Juan Francisco Sandoval. “Nombrar a un fiscal especial servirá para determinar si se desestima un caso o existen indicios para presentarlo a un juez competente”, aseguró la Fiscal General.

Porras explicó también detalles de la evaluación de Orellana Pinto, ya que el perfil no presentaba anomalías y no había una investigación en su contra o su entorno; refirió que la Fiscalía contra la Narcoactividad no tenía denuncia en su contra, por lo que se desconocía sus vínculos con una persona acusada por Estados Unidos de narcotráfico.

A raíz de las dudas generadas, Porras explicó que se iniciará a partir de este lunes 14 de diciembre un nuevo proceso de contratación, por lo que pide también apoyo a la ciudadanía, porque parte del mecanismo se estará consultando a los vecinos para evaluar los ingresos del personal al MP.