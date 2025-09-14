Desfiles y antorchas: así está el ambiente en zona 1 y El Obelisco (video)

-

Varios estudiantes ya desfilan en las calles de la zona 1.

Para este domingo 14 de septiembre se esperan varios desfiles y el recorrido de cientos de estudiantes para el encendido de la antorcha.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que ya hay varios movimientos cívicos en el Centro Histórico.

Estudiantes de distintos centros educativos están desfilando por varios sectores de la zona 1

- Desfiles -



Varios movimientos en Centro Histórico, aparecen en algunos tramos, alerta por presencia de peatones. pic.twitter.com/EjYKlCHNkF — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 14, 2025

En la Plaza Obelisco

Por otro lado, varios estudiantes y vecinos se han hecho presentes en la Plaza Obelisco para comenzar en unas horas con el recorrido de antorchas.

Este grupo de personas se dirigirá hacia distintos puntos de la ciudad.

Así está el ambiente en El Obelisco, en Ciudad de #Guatemala, por las fiestas patrias. pic.twitter.com/YsIssDvv64 — Soy 502 (@soy_502) September 14, 2025

Recomendaciones viales

Montejo recomienda a los participantes utilizar el carril derecho en todo momento y trasladar el fuego con precaución, especialmente si hay menores de edad involucrados.

Además, aconsejó a los conductores tomar vías alternas para evitar congestionamientos.