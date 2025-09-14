El gesto de Léster Martínez con un guatemalteco tras la pelea (video)

Luego de mantener su invicto, el boxeador se mostró agradecido con todos los guatemaltecos.
EN CONTEXTO: ¡Histórico! Léster Martínez mantiene su invicto en un duelo titánico
La noche del sábado, Léster Martínez mantuvo su invicto tras lograr un empate con Christian Mbilli, por el título Interino Súpermediano WBC.
Al salir del ring, el petenero pasó por los pasillos, fue allí cuando se cruzó con Emanuel, un guatemalteco, también de Petén, que estuvo caminando por mucho tiempo esperando a su ídolo.
Emanuel portaba una bandera de Guatemala y al ver venir a Martínez, intentó saludarlo.
Martínez se detuvo, le preguntó su nombre y le firmó la bandera.
Además, agradeció el apoyo a todos los guatemaltecos y cerró diciendo "Arriba Guatemala y Petén".