Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El gesto de Léster Martínez con un guatemalteco tras la pelea (video)

  • Por Jessica González
14 de septiembre de 2025, 09:10
El petenero se detuvo para tener un gesto con un guatemalteco. (Foto: captura de video)

El petenero se detuvo para tener un gesto con un guatemalteco. (Foto: captura de video)

Luego de mantener su invicto, el boxeador se mostró agradecido con todos los guatemaltecos. 

EN CONTEXTO: ¡Histórico! Léster Martínez mantiene su invicto en un duelo titánico

La noche del sábado, Léster Martínez mantuvo su invicto tras lograr un empate con Christian Mbilli, por el título Interino Súpermediano WBC.

Al salir del ring, el petenero pasó por los pasillos, fue allí cuando se cruzó con Emanuel, un guatemalteco, también de Petén, que estuvo caminando por mucho tiempo esperando a su ídolo.

Emanuel portaba una bandera de Guatemala y al ver venir a Martínez, intentó saludarlo.

Martínez se detuvo, le preguntó su nombre y le firmó la bandera.

Además, agradeció el apoyo a todos los guatemaltecos y cerró diciendo "Arriba Guatemala y Petén". 

Mira aquí el video: 

@caminoalvestuario Lester Martínez, se mostró agradecido con el apoyo de todos los #guatemaltecos en su pelea de este sábado vs Christian Mbilli. el boxeador #guatemalteco continúa con su invicto y ahora luchando contra los mejores a nivel el mundial. #Guatemala #Boxing #LesterMartinez ♬ sonido original - Camino Al Vestuario

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar