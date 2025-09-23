Deslave en avenida Hincapié complica tránsito hacia ciudad de Guatemala

-

La PMT señala que la carga vehicular se mantendrá hasta que la vía sobre la avenida Hincapié sea despejada.

Tras el deslave ocurrido en el kilómetro 11.5, en la ruta de Boca del Monte hacia la Ciudad de Guatemala, por la avenida Hincapié que bloquea tres carriles en ambos sentidos; afecta el tránsito en la jurisdicción de Villa Nueva, incrementando la carga vehicular por Ciudad Real con dirección a la ciudad, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

¡IMPORTANTE! Derrumbes en la ruta de Boca del Monte a Ciudad de Guatemala por avenida Hincapié.

El vocero de la PMT de Villa Nueva, Henry Quevedo, explicó que la situación generó un desvío del flujo vehicular habitual de Boca del Monte hacia Ciudad Real, utilizando la conexión del bulevar El Frutal, el puente La Prosperidad, Búcaro y el bulevar de Cenma para incorporarse a la Ciudad de Guatemala, lo que genera alta carga vehicular.

Quevedo agregó que la situación se mantendrá hasta que la vía sobre la avenida Hincapié quede completamente despejada.

Además, informó que la ruta al Pacífico hacia la Ciudad de Guatemala presenta carga vehicular desde el kilómetro 15, y que la incorporación de Cenma hacia la calzada Aguilar Batres también afecta la movilidad en la ruta al Pacífico con dirección a la capital.

La PMT de Villa Nueva recomienda a los automovilistas planificar sus viajes con anticipación y considerar las posibles demoras.