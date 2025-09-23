Agilizan trabajos para despejar derrumbe en la avenida Hincapié

-

El desprendimiento de tierra y la caida de un árbol bloquea tres carriles en ambos sentidos desde la madrugada de este martes.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que los equipos municipales siguen utilizando maquinaria pesada para retirar el material del derrumbe ocurrido esta madrugada en el kilómetro 11.5 de las cuestas de la avenida Hincapié, conexión con Boca del Monte, donde permanecen bloqueados tres carriles en ambos sentidos.

Además, agregó que mantiene comunicación con las municipalidades de Ciudad de Guatemala y Santa Catarina Pinula para coordinar esfuerzos y habilitar el paso lo antes posible.

Asimismo, el lugar, personal de la Empresa Eléctrica EGSSA realiza trabajos para retirar un poste caído de energía y liberar completamente el paso.

La PMT de Villa Canales recomendó a los conductores atender las indicaciones de los agentes que supervisan los desvíos en el kilómetro 14 y 18.3, en la Vía Alterna al Sur con conexión a Boca del Monte.

Rutas alternas

En cuanto a rutas alternas, se indicó que la carretera a El Salvador y la avenida Petapa se mantienen como las únicas opciones para trasladarse hacia la Ciudad de Guatemala.

Además, se solicita a los peatones que deben circular por el área hacerlo con precaución.

