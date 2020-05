Desliz amoroso obliga a renunciar al impulsor de las cuarentenas

El científico británico Neil Ferguson, que logró persuadir a los políticos más escépticos de la necesidad de imponer cuarentenas para evitar la saturación de los sistemas de salud occidentales y así, millones de muertes por la pandemia de Covid-19, renunció a su cargo como asesor gubernamental luego de violar las reglas de cuarentena que él mismo ayudó a crear, informó la prensa inglesa.

El periódico The Daily Telegraph reveló que la novia del ahora famoso epidemiólogo Neil Ferguson atravesó la ciudad de Londres al menos dos veces entre finales de marzo y principios de abril, para visitarlo en su apartamento, ubicado en la zona céntrica de la capital inglesa. Estas reuniones, según el medio, habrían coincidido con llamamientos públicos de Ferguson a aislarse y quedarse en casa.

"Acepto que cometí un error de juicio y tomé un curso de acción equivocado", dijo Ferguson, de 51 años, en una declaración pública. "Por ello me he retirado del SAGE (Grupo Asesor Científico para Emergencias, por sus siglas en inglés). "Actué bajo la creencia de que soy inmune porque fui positivo ya en una prueba de COVID-19 y me aislé completamente durante quince días después de desarrollar síntomas", explicó el epidemiólogo, según el periódico The Guardian.

Al reunirse con Antonia Staats, una mujer de 38 años que reside con su familia, el científico contravino las recomendaciones de las autoridades sanitarias de su país. En una entrevista televisada, el jefe del sistema de salud británico indicó que incluso consideraron imponerle una multa a Ferguson, pero desistieron cuando éste presentó su dimisión.

El epidemiólogo y Antonia Staats.

El gobierno inglés ha ordenado que los miembros de hogares diferentes no deben mezclarse, para evitar la propagación del virus. Las directrices de las autoridades sanitarias incluyen la prohibición a las parejas que viven separadas de visitarse mutuamente. La alternativa, indicaron, es mudarse a una misma residencia mientras dure la cuarentena y las medidas de distanciamiento físico.

Staats trabaja para una organización activista y vive con su esposo y dos hijos pequeños en el sur de Londres. Conoció a Ferguson, apodado "Profesor Pandemia" en la prensa inglesa, por medio de una aplicación en línea, indicó the Daily Mail. Según este periódico, Staats dijo que ella no ha presentado síntomas de Covid-19, pero su esposo, sí.

Los modelos matemáticos de Ferguson, quien publicó un influyente estudio en el Imperial College de Londres, convencieron al gobierno de Boris Johnson que de no imponer estrictas medidas de "distanciamiento físico", millones de personas podían sucumbir a la pandemia del nuevo coronavirus.

El epidemiólogo ya no trabajará para el gobierno pero mantendrá su posición académica en el prestigioso Imperial College. Es incierto, indicaron medios ingleses, si conservará los aportes financieros públicos que sus proyectos de investigación han recibido.