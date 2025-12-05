Fallece el abuelo de "Una familia de diez"

El actor mexicano de 87 años era reconocido por su multifacético rol en el mundo del espectáculo.
Eduardo Manzano, de 87 años falleció este 4 de diciembre, según lo dio a conocer su hijo.
Este 4 de diciembre su hijo Lalo Manzano, a través de redes sociales, confirmó su muerte, recordándolo como un hombre trabajador con un gran amor a lo que hacía.
"Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas una obra maestra", añade en su pronunciamiento.
De sus trabajos más emblemáticos e icónicos de su trayectoria, se encuentra el programa de "Los Polivoces" en 1971, que dejaron risas y memorias a muchas generaciones y su carismático personaje de Don Arnoldo López Conejo en "Una Familia de Diez", en el que formó parte desde 2007 hasta el final de sus últimos proyectos.
Sus familiares no revelaron si padecía de alguna enfermedad crónica. El actor deja un gran vacío en el mundo del entretenimiento.