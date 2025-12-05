Versión Impresa
Fallece el abuelo de "Una familia de diez"

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de diciembre de 2025, 09:47
El actor y comediante era parte del elenco desde 2007. (Foto: redes sociales)

El actor mexicano de 87 años era reconocido por su multifacético rol en el mundo del espectáculo.

Eduardo Manzano, de 87 años falleció este 4 de diciembre, según lo dio a conocer su hijo.

Este 4 de diciembre su hijo Lalo Manzano, a través de redes sociales, confirmó su muerte, recordándolo como un hombre trabajador con un gran amor a lo que hacía.

"Gracias papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas una obra maestra", añade en su pronunciamiento.

De sus trabajos más emblemáticos e icónicos de su trayectoria, se encuentra el programa de "Los Polivoces" en 1971, que dejaron risas y memorias a muchas generaciones y su carismático personaje de Don Arnoldo López Conejo en "Una Familia de Diez", en el que formó parte desde 2007 hasta el final de sus últimos proyectos.

(Foto: Una Familia de 10)
Sus familiares no revelaron si padecía de alguna enfermedad crónica. El actor deja un gran vacío en el mundo del entretenimiento.

