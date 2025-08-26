El detalle del anillo de compromiso de Taylor Swift

-

El anillo de compromiso de Taylor Swift fue especialmente creado por Travis Kelce para esta historia de amor.

La romántica pedida de mano llamó la atención de todos los swifties y no pasó desapercibido el impresionante anillo de compromiso de la futura novia.

Según la revista People, el jugador profesional de los Kansas City Chiefs, de 35 años, recurrió a la diseñadora de joyas Kindred Lubeck y a Artifex Fine Jewelry para realizar esta especial joya que refleja sus sentimientos hacia Taylor.

El anillo diseñado por Kelce junto a Lubeck, cuenta con un enorme diamante "Old Mine", mina antigua en español, llamado así a las piedras naturales extraídas de minas de India y Brasil y corte histórico, popular en los siglos XVIII y XIX, caracterizado por su forma cuadrada o ligeramente redondeada, similar a un cojín, con facetas más grandes y un brillo menos pronunciado que el de las tallas modernas, creados a mano para maximizar el brillo a la luz de las velas.

Anillos de la diseñadora.

Su valor

Según los expertos este es un diamante de 8 quilates de inspiración vintage engastado en oro amarillo de 18k, valorado en 550 mil dólares (más de Q4 millones).

Los comentarios hacia Kindred Lubeck no se hicieron esperar y muchas expresaron por tener una pieza de la creadora.

"¿Fuiste tú la del anillo de Taylor Swift? ¡Publica al respecto chica!, ¡este es tu momento y te lo estás perdiendo!", "quiero encontrar a un hombre que me de uno de tus anillos de compromiso" y "¿es ella a la que acudió el profesor de inglés?", fueron algunos de los post.

