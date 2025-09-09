¡Presentan el nuevo iPhone 17! Conoce todos los detalles del reciente smartphone

-

Apple hizo el lanzamiento de sus innovadores smartphones, este martes 9 de septiembre.

En su presentación denominada "Apple Event", la reconocida marca dio a conocer lo que es el nuevo iPhone 17.

Este celular inteligente es el más reciente de la compañía y el lanzamiento oficial se realizó en el tradicional evento Keynote en el Apple Park, en Cupertino, California.

Dicho dispositivo electrónico lidera la gama 2025 junto con el nuevo iPhone 17 Air, destacado por su diseño ultradelgado y las versiones Pro.

El nuevo iPhone 17 Air es ultradelgado. (Foto: Apple)

Renovación de pantalla

Este año, se incrustó en el modelo base la pantalla OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Asimismo, la integración de la tecnología ProMotion y marcos más finos que otorga al iPhone 17 una mayor fluidez.

El diseño del iPhone 17 mantiene líneas reconocibles, pero se agregó su nueva paleta de colores (azul claro, verde y morado) a los clásicos blanco y negro.

Su estructura sigue construida en aluminio y cristal trasero con acabado mate antihuellas, mientras que el módulo de cámara vertical preserva la identidad de la gama, diferenciándose de los modelos Air y Pro, que incorporan cambios en la disposición de los sensores.

En el iPhone 17 se agregó una nueva paleta de colores. (Foto: Apple)

Mayor rendimiento

Apple integró por primera vez la serie base con el nuevo procesador A19, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Esta actualización promete mayor rendimiento general y eficiencia energética respecto a su predecesor, según indicó la marca estadounidense.

El iPhone 17 integra almacenamiento de 256 o 512 GB, se rumora sobre una posible ampliación de RAM hasta 8 GB, lo que situarían al dispositivo como una mejora destacada en la gama media-alta.

La autonomía muestra avances importantes, como una duración de batería de hasta 8 horas más respecto al iPhone 16. El sistema operativo de fábrica es iOS 26, que añade actualizaciones específicas aprovechando el potencial del nuevo hardware, incluida la compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence.

El nuevo procesador incorporado al iPhone 17 es el A19. (Foto: Apple)

Mejoría en cámaras

Ahora la cámara principal y el sensor ultra gran angular cuentan ambos con 48 megapixeles. La grabación en 4K a 60 cuadros por segundo con Dolby Vision amplía las posibilidades de uso en entornos tanto de ocio como de trabajo.

El sistema frontal incorpora un sensor de 24 megapíxeles y la función Center Stage o Encuadre centrado, que adapta el enfoque de la cámara automáticamente para mantener a las personas en plano durante videollamadas o selfies.

Entre las nuevas funciones potenciadas por inteligencia artificial, la cámara frontal puede identificar la presencia de más personas y ajustar el encuadre automáticamente, además de facilitar la captura de fotografías horizontales sin girar el teléfono.

La cámara principal y el sensor ultra angular son de 48 megapíxeles. (Foto: Apple)

Inteligencia Artificial

El iPhone 17 expande la integración de IA en tareas cotidianas, ya que permite traducción en tiempo real y búsqueda por imágenes, capacidades que amplían el alcance en aplicaciones profesionales y personales.

Además, se agregó un botón dedicado al control de cámara, sensor LiDAR para aplicaciones de realidad aumentada y la tradicional certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

En cuanto a seguridad y autenticación, el dispositivo mantiene el sistema Face ID, y su construcción resistente a golpes y rayaduras apunta a extender la vida útil del producto.

Este nuevo modelo es aún más resistente a golpes y rayaduras. (Foto: Apple)

Sus nuevos productos fueron confirmados en el evento y estarán disponibles en las próximas semanas.