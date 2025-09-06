Descubre cuáles son los negocios más cercanos a tu casa con esta aplicación

-

Si buscas emprender o simplemente conocer todo lo que hay en los alrededores de tu sector, esta aplicación te servirá.

OTRAS NOTICIAS: Dos olas de tránsito se esperan para este viernes 12 de septiembre

La Municipalidad de Guatemala, a través del Centro Municipal de Emprendimiento y la Dirección de Información Geográfica Municipal, lanzó Capital Data, una plataforma digital revolucionaria que pone al alcance de todos los vecinos, inversionistas y emprendedores, información detallada sobre la ciudad de forma gratuita.

Si deseas emprender, esta herramienta te ayudará, pues te conecta con datos precisos sobre tu barrio, condominio, zona y toda la ciudad, ayudando a que tu inversión corra el menor riesgo posible y aumentes tus probabilidades de éxito.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

En ella puedes conseguir datos clave como: cantidad de viviendas a tu alrededor, ubicación de edificios de apartamentos, ciclovías, áreas verdes y hasta centros de reciclaje.

Además, incluye información comercial valiosa sobre qué negocios y servicios locales hay en tu sector, la aplicación te mostrará el total de unidades económicas, su categoría, subcategoría y otros detalles.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Guatemala facilita el acceso a la información urbana, promoviendo una ciudad más organizada, transparente y verdaderamente conectada con las necesidades de sus habitantes.

Para ingresar a la herramienta, haz clic aquí.