¡Increíbles! Entérate de las innovaciones de los nuevos AirPods Pro 3

Los nuevos auriculares inalámbricos de Apple tienen inteligencia artificial integrada.

Junto con su nueva línea de iPhone 17, Apple hizo el lanzamiento de los AirPods Pro 3, su nueva generación de auriculares inalámbricos que incorporan innovaciones basadas en inteligencia artificial.

Una de las funciones más destacadas es la traducción en tiempo real de varios idiomas, una herramienta impulsada por Apple Intelligence con soporte de OpenAI.

Además, los nuevos auriculares incluyen lo que Apple describe como "la mejor cancelación de ruido del mundo", lo que indica ser una experiencia de sonido más inmersiva y clara, incluso en ambientes con mucho ruido.

Los nuevos AirPods Pro 3 tienen una función de grado clínico. (Foto: Apple)

Otra de las funciones principales es el detector de ritmo cardíaco del usuario, una nueva capacidad que se incorporó a estos aparatos electrónicos.

Tienen una detección de frecuencia cardiaca durante los entrenamientos. (Foto: Apple)

Los AirPods Pro 3 tienen una notable mejora en autonomía, porque ofrecen hasta 8 horas de escucha continua, según dio a conocer la compañía.

Con el modo transparencia o el uso como audífonos, la duración puede extenderse hasta 10 horas, siendo de esta forma los auriculares más resistentes en batería dentro de la línea Pro.

Apple incluyó cinco tamaños de almohadillas, fabricadas con una infusión de espuma que mejora el aislamiento pasivo, asegurando un ajuste firme incluso durante las rutinas físicas más exigentes.

La compañía dijo que estos auriculares tienen un ajuste más seguro. (Foto: Apple)

Adicionalmente, estos aparatos inalámbricos cuentan con certificación IP57, lo que significa una resistencia al sudor y al agua.

Los AirPods Pro 3 tienen un nuevo monitor de actividad, en el que los usuarios podrán obtener una medición más precisa de la quema de calorías y del rendimiento deportivo en general.

Los nuevos AirPods son de lo más innovador de los recientes productos de la compañía. (Foto: Apple)

La llegada de esta tercera generación hace que los AirPods Pro sean uno de los productos más innovadores para la compañía estadounidense.