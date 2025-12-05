Versión Impresa
Las actividades para este primer fin de semana de diciembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de diciembre de 2025, 11:34
Este domingo se celebra la emblemática “Quema del Diablo” en los distintos departamentos de Guatemala. (Foto: Wilder López/SOY502)

¡Continúan las celebraciones y estas son las actividades para este primer fin de semana de diciembre!

Interfer continuar con actividades especiales hasta el 23 de diciembre y para este viernes 5 de diciembre, desde las 14:00 se tendrá un festival Kpop y  a las 20:30 se contará con el concierto de la Sonora Dinamita de Centro América.

Para el sábado 6 de diciembre, ofrecerá una obra de teatro que cuenta la historia y alegría de Rodolfo el Reno a las 18:00 horas.

Además de presentaciones musicales desde las 14:00 horas y a las 20:30 el concierto de Lanvanda.

Además, sobre la música,  este sábado continúan los conciertos de la gira de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a las 20:00 horas.

Y de Manuel Turizo, a las 20:00 horas, en Explanada 5, ubicada en la 12a. avenida y calle Mariscal Cruz, de la zona 5.

También este sábado 6 de diciembre tendrán su recorrido los “Guardianes de la Navidad”, un desfile navideño organizado por los Bomberos Voluntarios.
Este desfile iniciará a las 17:00 horas y saldrá desde la Universidad de San Carlos de Guatemala, en zona 12.

Para este domingo 7 de diciembre desde las 18:00 horas se realizará la tradicional “Quema del Diablo”, cuya historia simboliza la quema de malas energías y una limpieza espiritual a vísperas del Día de la Virgen de Concepción, celebrado cada 8 de diciembre.

Las piñatas emblemáticas que se utilizan ya están disponibles en distintas piñaterías y bazares navideños.

Además de otras actividades y de las compras navideñas, que se realizan en los centros comerciales.

