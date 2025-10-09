Estos son los detalles del túnel que cruzará la Interamericana desde Mixco

El objetivo de este túnel es evitar los estragos de la lluvia en el sector.
EN CONTEXTO: El túnel que cruzará la ruta Interamericana desde Mixco
Neto Bran, alcalde de Mixco, anunció que se está trabajando un túnel en Mixco, el cual cruzará toda la ruta Interamericana.
El túnel comenzará desde Vea Canal hasta el barranco, frente al Polideportivo de la 4 de Febrero, Mixco.
Según el vocero de la Municipalidad de Mixco, Mynor Espinoza, los trabajos se están haciendo con el objetivo de mitigar y evitar estragos ocasionados por las fuertes lluvias que han afectado al territorio nacional en las últimas semanas.
"Hay varias tuberías que ya son muy antiguas y se están modernizando para captar el agua pluvial que viene de un sector de la zona 1 de Mixco", dijo Espinoza.
Además, aclara que se está buscando el cause para que pase por este túnel y que de alguna manera se pueda interconectar en el sector de la 4 de Febrero, hacia el río Molino.
"Este proyecto lo implementó el alcalde como parte de los trabajos de prevención", explicó Espinoza.